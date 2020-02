Ine Eriksen Søreide: “Temos tentado reunir apoio para um tratado internacional que reduza o plástico no oceano”

Licenciada em Direito, Ine Eriksen Søreide foi ministra da Defesa da Noruega entre 2013 e 2017, ano em que passou a assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros, em governos da primeira-ministra norueguesa Erna Solberg. Veio a Lisboa em Janeiro reunir-se com o seu homólogo português, Augusto Santos Silva, e o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. O oceano e as alterações climáticas (e não só) vieram na pasta de trabalho da ministra norueguesa.

Continuar a ler