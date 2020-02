“Portugal pode ser muito facilmente o centro de engenharia da Europa”

Portugal tem duas vantagens sobre outros países bem mais ricos: a qualidade da sua engenharia de software e a disponibilidade de engenheiros. É por isso que Gonçalo Quadros, fundador da Critical Software, é tão convicto: o país pode ser um centro de engenharia na Europa. E esse, diz, é o negócio do século. Mas as nossas empresas têm de estar conscientes que a ética vem antes do negócio, que as empresas são comunidades e que devem devolver valor à sociedade. O maior problema continua a ser a qualidade da gestão nas empresas, nas universidades, nas autarquias ou no Estado.