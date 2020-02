Vinte cidadãos repatriados de Wuhan ficam em quarentena voluntária e sem visitas

Foi uma autêntica odisseia o processo de evacuação de 18 portugueses e duas cidadãs brasileiras que estiveram retidos durante vários dias na cidade de Wuhan, o epicentro do surto da nova estirpe de coronavírus. São, afinal, 20, incluindo dois diplomatas da embaixada portuguesa em Pequim, e todos aceitaram ficar em “isolamento profiláctico” e sem hipótese de visitas, mesmo controladas, ao longo de duas semanas no Hospital de Pulido Valente e em instalações do Parque da Saúde, em Lisboa, explicou a ministra da Saúde, em conferência de imprensa na noite deste domingo.

Todos terão anuído, assegurou Marta Temido, uma vez que a lei portuguesa não prevê a quarentena obrigatória de pessoas não doentes, ao contrário do que acontece noutros países.

No voo de 14 horas que os transportou de Wuhan até Marselha (França) viajaram 250 cidadãos de três dezenas de países europeus e 20 ficaram retidos na base militar francesa por apresentarem sintomas de possível contágio. Os portugueses não estiveram em contacto com estes passageiros no enorme avião que os transportou, um airbus A-380, mas ainda assim e, por um princípio de precaução, ficarão neste isolamento voluntário nas instalações preparadas para os receber (13 quartos individuais no Pulido Valente e outros dez no Parque da Saúde).

No momento em que estava ainda em curso a avaliação individual dos repatriados por uma equipa da Sanidade Internacional, incluindo um inquérito epidemiológico, Marta Temido explicou que, se fosse suscitada qualquer dúvida durante este processo, esta seria esclarecida através de contacto telefónico da linha de apoio ao médico da Direcção-Geral da Saúde. “A sua eventual validação médica determinará que o caso seja enviado seguindo o protocolo de transporte para um dos hospitais de referência”, que neste caso é o Curry Cabral, em Lisboa, especificou.

Assegurando que houve “tranquilidade na abordagem da medida preventiva” que coloca os repatriados de Wuhan em isolamento, a governante frisou que esta era uma medida a que os portugueses já “estavam habituados em território chinês”, onde passaram vários dias retidos em casa.

“A vantagem é a segurança para os próprios e o melhor acompanhamento possível a nível dos serviços de saúde”, notou ainda. Ao todo, o período de isolamento deve durar 14 dias, sendo realizada “vigilância activa” por parte dos profissionais de saúde duas vezes ao dia.

Depois de terem sido sujeitos a exames à saída da China, onde as análises se revelaram negativas, os 20 voltam a ser testados cá. No Pulido Valente seriam efectuadas colheitas de material biológicas de seguida analisadas no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa). Em poucas horas será possível perceber se alguém deles está infectado, explicou Marta Temido.

A decisão de concentrar para já em Lisboa o isolamento justifica-se para facilitar o acesso da equipa médica da Sanidade Internacional que é coordenada pela Direcção-Geral da Saúde e que vai acompanhar os repatriados ao longo de 14 dias (o período de incubação da doença até ao surgimento dos primeiros sintomas), disse a ministra, que esteve ladeada por quatro secretários de Estado (Saúde, Negócios Estrangeiros, Defesa e Protecção Civil) e pela directora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Transportados de Marselha para Lisboa a bordo de um C-130 da Força Aérea no qual viajavam também oito profissionais de saúde e oito tripulantes, os 20 aterraram ao início da noite na capital, onde os aguardava o INEM com nove veículos, seis ambulâncias, duas carrinhas e um carro e a equipa da Sanidade Internacional.

No Porto, está também a postos o Hospital Militar para os receber, mas por enquanto, todos ficarão concentrados em Lisboa.

Ao longo do isolamento, caso se suspeite que algum deles esteja infectado e se integrarem vários critérios (não é suficiente terem febre ou problemas respiratórios), este será transportado de imediato para outro hospital de Lisboa, o Curry Cabral, hospital de referência para os casos confirmados num eventual surto do novo coronavírus em Portugal (os outros são o S. João, no Porto, e o D. Estefânia também em Lisboa e destinado a crianças).

Nos serviços de doenças infecciosas do Curry Cabral e do S. João, há quartos de pressão negativa (com sistemas de ventilação que não permitem que o ar escape), onde os doentes ficarão internados até chegarem os resultados das análises do Insa.

A China elevou este domingo para 304 mortos e mais de 14 mil infectados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus que foi detectado em Dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (no centro do país).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As Filipinas anunciaram também este domingo a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus, a primeira vítima fatal fora da China.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infecção confirmados em 24 outros países, com as mais recentes notificações na Rússia, Suécia e Espanha.