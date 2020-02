Tiago Barbosa Ribeiro eleito presidente do PS-Porto com 787 votos

O deputado socialista e candidato único à liderança do PS-Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, venceu neste domingo, com 787 votos, as eleições para a concelhia cuja participação e visibilidade quer ver reforçada na cidade. De acordo com os resultados apurados votaram 830 militantes, tendo sido registados 43 votos brancos ou nulos.

Em declarações à Lusa, o socialista salientou que o resultado destas eleições, sobretudo em contexto de candidatura única, é um sinal da vitalidade e fortalecimento do Partido Socialista, que o seu programa político pretende reforçar na cidade.

Apesar de reconhecer que o mandato para o qual foi eleito terá como ponto central as eleições autárquicas de 2021, Tiago Barbosa Ribeiro explicou que a sua candidatura apresentou um programa com uma orientação política clara, nomeadamente do ponto de vista da participação dos eleitos e da proximidade aos cidadãos que será feita com “um nível de regularidade muito intensa”.

Em paralelo, o PS-Porto vai avançar com um conjunto de meses temáticos nos quais se incluem como prioritários os temas da habitação, mobilidade, ambiente, da segurança e da economia da cidade.

“Vamos também muito em breve, lançar a nossa Plataforma pelo Porto, uma plataforma electrónica em que todos os cidadãos do Porto vão poder participar, apresentar as suas ideias, dar o seu contributo, fazer as suas reclamações e vamos com isso criar rede social na cidade”, revelou.

O deputado anunciou ainda que a concelhia vai também lançar o Fórum do Porto, que será um órgão consultivo do PS-Porto, de periodicidade trimestral, no qual participarão figuras de diferentes áreas como a academia, ciência e cultura, e do universo empresarial. Até ao final do ano, o PS-Porto vai promover uma “grande convenção autárquica”.

“Não temos ansiedade em relação a 2021, o PS vai ter uma candidatura forte à cidade do Porto. Vai ser uma candidatura que vai certamente mobilizar a cidade e temos quase dois anos até às autárquicas de 2021 para mostrar que merecemos a confiança do Porto no nosso projecto político”, declarou.

Para o deputado, cumpre agora ao PS-Porto apresentar-se como alternativa à actual gestão municipal, prosseguindo um trabalho de oposição sério e apresentando respostas para os problemas dos cidadãos.

“É trabalhar propostas que permitam mostrar à cidade que o PS é o pólo alternativo àquele que governa hoje em dia a Câmara Municipal do Porto e estamos muito confiantes que vamos conseguir bons resultados com isso”, afirmou.

Tiago Barbosa Ribeiro não quer, contudo, assumir de momento qualquer tipo de “fasquia aritmética” para as eleições autárquicas de 2021, preferindo salientar o caminho que ainda há pela frente nestes dois anos de mandato.

Tiago Barbosa Ribeiro é deputado do PS na Assembleia da República desde 2015, foi presidente do PS-Porto entre 2015 e 2018, tendo sido substituído na liderança da concelhia por Renato Sampaio.

Nas eleições de 2018, Renato Sampaio, então também deputado, venceu Tiago Barbosa Ribeiro nas eleições para a concelhia do PS-Porto. Sampaio alcançou 51,4% dos votos, contra 48,8% do Barbosa Ribeiro.

Tiago Barbosa Ribeiro é coordenador dos deputados socialistas na Comissão de Trabalho e Segurança Social na Assembleia da República, tendo vindo a apresentar vários projectos e iniciativas nesta área, mas também sobre temas relacionados com o Porto e a região.

No Porto já exerceu funções autárquicas na Assembleia de Freguesia do Bonfim, na assembleia municipal e na vereação da câmara (sem pelouros), sendo actualmente membro da Assembleia Municipal do Porto.