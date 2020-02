Se o PS não recuar nos compromissos, Bloco irá abster-se na votação global do Orçamento

O Bloco de Esquerda deverá viabilizar o Orçamento do Estado para este ano, com um voto de abstenção na votação final global. Catarina Martins anunciou a decisão este domingo, após um encontro da mesa nacional bloquista. No entanto, ressalva que, para isso, durante os próximos dias o PS deverá garantir a implementação dos compromissos acordados com o Bloco.

“A confirmarem-se nas votações dos próximos dias, as anunciadas alterações à proposta original de Orçamento do Estado para 2020 vão num sentido positivo. No entanto, elas não bastam para que este Orçamento deixe de ser insuficiente e uma interrupção do caminho iniciado na anterior legislatura na recuperação de rendimentos e direitos”, declarou a líder bloquista.

Em conferência de imprensa, Catarina Martins garantiu que o Bloco de Esquerda não recebeu por parte do PSD nenhum contacto acerca de uma eventual negociação sobre a criação de impostos verdes para compensar a descida do IVA da electricidade. A líder bloquista diz não fazer “a mínima ideia” do que trataria uma compensação através de impostos verdes e considera “absurdo” que apareçam ideias “que ainda não foram debatidas”.

A líder do Bloco de Esquerda sublinha ainda que apesar de o Bloco de Esquerda ter anunciado que irá votar favoravelmente em todas as propostas que sugiram a descida do IVA na electricidade, isso não significará que irá votar favoravelmente à contrapartida proposta pelos sociais-democratas de cortar em quase 100 milhões de euros as despesas do Estado. Para Catarina Martins, os cortes cegos são “uma proposta inaceitável” que o Bloco “nunca votará”.