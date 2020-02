Governo cede nas pensões: aumento extra será antecipado para o mês a seguir à entrada em vigor do OE

O Governo esteve neste domingo, entre o final da tarde e o início da noite, reunido com membros do Bloco de Esquerda e do PCP para fechar alguns acertos finais relacionados com as votações do Orçamento do Estado para 2020. Ao que o PÚBLICO apurou, as reuniões foram ao mais alto nível e tiveram uma consequência: o Governo cedeu às pressões do PCP e do Bloco e recuou na data de pagamento dos aumentos extraordinários das pensões, que será antecipada para o mês a seguir à entrada em vigor do Orçamento do Estado.

