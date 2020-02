Cresce a insatisfação com a democracia

Uma breve notícia do PÚBLICO de quinta-feira passada e que, infelizmente, corria o risco de passar despercebida, dava conta de um estudo da Universidade de Cambridge sobre a crescente insatisfação existente no mundo – e em particular nos Estados Unidos (EUA) e no Reino Unido (RU), por coincidência os dois países politicamente mais em foco na última semana – relativamente à democracia. Segundo o estudo, que abrange um universo de 154 países e quatro milhões de pessoas, essa insatisfação estaria a atingir o nível mais alto de sempre, tendo crescido de 48% em 1995 para 58% em 2019.

