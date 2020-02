Chato mas eficaz

Elogiam-se o talento e a inteligência mas são qualidades com que se nasce. De nada serve recomendá-las a quem não as tem. Felizmente há uma qualidade que se pode adquirir e que também ajuda a fazer carreira: é a persistência. A persistência deveria ser ensinada a toda a gente porque ainda não nasceu quem não possa ganhar com ela.

