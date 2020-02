Perguntas sobre saúde

Gostava de perguntar a um líder político, governamental ou não, se um dia infelizmente ele próprio ou um seu familiar tiver um problema de saúde e, admitindo que inclusive por uma questão de coerência, recorriam ao seu centro de saúde. Naturalmente que o médico necessitaria de tempo para o observar, mas como o que lhe falta é precisamente o tempo, das duas uma: ou deita mão de um chorrilho de exames laboratoriais, pagos por todos nós, como meios auxiliares ou complementares de diagnóstico (mas nunca meios de diagnóstico!), ou decide-se por o enviar a uma consulta hospitalar.

Agora então pergunto, estavam dispostos a esperarem semanas ou meses por essa consulta, ou recorriam a outro médico? E vamos supor que felizmente a situação não era assim tão complicada, mas havia necessidade de uma intervenção cirúrgica. Volto a perguntar se também estavam dispostos a esperarem meses e meses para se fazer a tal operação?

A ministra da Saúde é muito simpática, muito educada, exprime-se muito bem sem ódios ou outras afrontas tão desagradáveis, mas fala, fala, fala e palavra atrás de palavra vão todas ser enterradas naquele jardim florido do Governo. Custa-me a dizer como médico que sou, mas penso que a ministra já está contaminada por aquele perigoso vírus, a promessa, cujos resultados estão bem à vista, e não se vê medicação para tal patologia. De facto com promessas e mais promessas, os nossos problemas da Saúde, e não só, estão como estão. Penso que só uma cirurgia poderá tratar semelhante virose que tantos danos nos vai fazendo, ou então começar por tomar uma vacina, que desconheço, mas acredito que as haja dado o volume de contagiados. Sou um homem de fé e creio na cura desta doença.

Manuel Pinho Rocha

Tancos

Francamente confrangedor para todos nós a novela de Tancos, que continua viva, agora acompanhada pela de Rui Pinto/Isabel dos Santos, que lhe está a fazer frente. Pode haver falta de fundos para concertar as vedações, de pessoal para o dia-a-dia do quartel, o que se quiser avocar, mas que se trata numa triste novela em que estão em causa forças militares que nos deviam merecer o maior respeito e consideração é uma verdade. O que se tem verificado pela imprensa escrita e falada é que se trata de uma acção vergonhosa que devia enrubescer de vergonha os militares, não só os directamente envolvidos como todos em geral. Com “Fechaduras” ou sem “Fechaduras”, com ou sem Policia Militar Criminal, já é tempo suficiente para acabar com este rocambolesco caso.

Carlos Leal, Lisboa

Que plano de paz?<_o3a_p>

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Está em fase de conclusão (ou não) um ‘plano de paz’ para ser pôr fim ao interminável conflito israelo-palestiniano, que pode, por tal facto, aumentar ainda mais a tensão no Médio Oriente. É um plano de Trump, que parece só cumprir com as expectativas do Governo israelita, uma vez que não terá havido qualquer colaboração palestiniana. Sendo assim, pergunta-se: quem deveria ser no caso em apreço o interlocutor oficial entre as nações envolvidas? Não deveria ser a ONU?

José Amaral, V.N. Gaia

<_o3a_p>