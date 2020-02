“Na pátria da indústria, nos Estados Unidos, surgiram grandes edificações (…). Os silos de cereais têm uma força imponente cuja expressão quase se pode comparar com as construções do Egipto antigo. A sua face arquitetónica é tão firme e convincente que o espectador, perante a sua presença monumental, compreende sem qualquer ambiguidade o significado desses edifícios, a exactidão com que os seus construtores exprimiram o significado dessas formas autónomas de grandes dimensões, claras e nítidas”. (1)

Continuar a ler