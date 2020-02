No país do assim-assim

Eu sei. Sobre Portugal é tudo para cima. Ou tudo para baixo. O assim-assim não empolga, não é sexy, é visto como falta de ambição. Que seja. Prefiro isso às ideias de grandeza, assentes em míticos feitos de um passado romanceado que povoam os cadernos da 4.ª classe, ou os guiões de algumas elites, que por norma acham o país exíguo para a sua dimensão pessoal. E lá surgem os labirintos de saudade ou os medos de existir, como se estivéssemos imersos numa qualquer redoma cultural fatalista, afastados do concreto político e socioeconómico.

Nos últimos dias, ouvindo discursos políticos de gente nova mas onde tudo cheira a passado, ou vislumbrando as reacções à proposta da deputada do Livre (acerca da possível restituição de património artístico às ex-colónias), que independentemente das controvérsias à sua volta, se limitou a reproduzir o que tem acontecido mundo fora nos últimos anos, dei por mim a pensar nisso: como há tantas enunciações inflamadas de gente que se insurge contra o que dizem ser desrespeitos à nação e à história, ao mesmo tempo que dão juras de amor à pátria.

Amar implica dialogar, compreender potencialidades, aceitar fragilidades, olhar o outro, ou um país, como ele é. É a partir daí que a mudança é possível. Idealizar pedaços seleccionados de um passado que, enquanto todo, nunca existiu da forma que imaginamos, ou desejar um futuro radioso, sem tensões, só gera eterna insatisfação. Gosto do meu país. Aprendi que, lá atrás, os Descobrimentos tiveram vertentes que importa celebrar, da audácia à tecnologia marítima. Mas esses são fragmentos de uma história plural que pode ser complementada com outras leituras. Existe quem veja nisto perda da identidade. Eu vislumbro enriquecimento. O país já é isso. Não existe totalidade perene. Há diversidades em construção, onde coexistem, às vezes em consenso, outras conflituando, pessoas, grupos e narrativas.

O que é estranho é que muitos dos que desejam um país enquadrado com a realidade, querendo apenas decência e humanidade, são hoje apelidados de radicais. Como se fosse uma enormidade pretender que a meia dúzia que por aqui vive tenha emprego, segurança social, educação, saúde, habitação, cultura e cidadania plena, enfim, desfrute da vida privada e seja responsável com o colectivo. Existiu um tempo em que acreditar no que os cientistas dizem sobre a sustentabilidade ambiental, lutar pelos direitos LGBTQ+, olhar para as religiões com tolerância, acreditar numa articulação racional entre iniciativa privada e regulação estatal ou insurgir-se contra ataques racistas ou linguagem ofensiva que ponha em causa a dignidade dos seres humanos, era coisa da ordem do senso comum. Agora parece que é extremismo.

Extremismo é propor simplisticamente o regresso a passados mitificados ou a futuros radiosos que nunca se cumprirão. É querer acabar com o estado social, confiar cegamente no mercado (depois da crise da década), reverter direitos sociais e culturais conquistados ou mandar pessoas para a sua terra que é, afinal, de todos. Extremismo é o relatório da Oxfam que expõe a desigualdade onde vivemos, com a concentração de capital numa elite de ultra-ricos, esses mesmos, os poderosos do mundo, que se reuniram há dias no Fórum Económico de Davos, para concluírem (veja-se o que disse o CEO da Salesforce, Marc Benioff) que o actual modelo económico é insustentável, não se arquitectando formas para que a riqueza existente garanta a todos uma oportunidade justa na vida. Isso é que radical. Viajarmos num comboio a descarrilar, sem que uns o consigam, e outros o queiram, parar. O resto é assim-assim.