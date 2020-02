O dia 2 de Fevereiro é uma capicua rara e extra-especial

E que tal esta trilogia para o calendário: este domingo, dia 2 de Fevereiro, é dia de Super Bowl, a grande final de futebol americano, nos EUA. E é o Groundhog Day [além do famoso filme com Bill Murray, é inglês para Dia da Marmota – uma celebração no Canadá e nos EUA para prever a duração do Inverno]. E também é uma capicua rara com oito dígitos quando se escreve 02/02/2020 – a único do género este século.

Uma capicua, como se sabe, é uma sequência que se lê da mesma forma de trás para à frente e de frente para trás. Aziz Inan, um professor de engenharia eléctrica na Universidade de Portland, EUA, recolhe datas que são capicuas, da mesma forma que outra pessoa pode coleccionar moedas ou procurar eclipses solares.

Na sua página online, Inan junta 500 anos de capicuas, desde o século XIX ao século XXIII. O professor explicou que estava à espera deste domingo desde, pelo menos, o dia 2 de Novembro de 2011, que também era uma capicua de oito dígitos (quando lido no formato norte-americano: 11/02/2011).

De entre as várias datas que são capicuas, Inan diz que o dia 2 de Fevereiro é especial. “Neste século, segundo o sistema de datas norte-americano – que é mês, dia, ano – há apenas 12 datas que são capicuas de oito dígitos”, disse Inan. Mas “neste século só há uma data em formato de capicua, expressa com oito dígitos, em que se tem o ano completo à direita” [os primeiros quatro dígitos – 0202 – são o dia e o mês, e os últimos quatro – 2020 – são o ano].

Também é a única capicua em que o mês e o ano podem ser trocados. Isso torna a capicua de domingo peculiarmente multicultural. É escrito como uma capicua “quer se esteja na Europa, Ásia, América – e acontece no mesmo dia do calendário, que é 2 de Fevereiro”, disse Inan. Domingo também marca o 33º dia do ano, que será seguido por mais 333 dias, acrescentou o professor.

A última data com um formato do género foi 11/11/11, há 909 anos. Teremos de esperar mais 101 anos para o dia 12 de Dezembro de 2021 (12/12/2121), mas depois há logo outro no dia 3 de Março de 2030 (03/03/2030).

“Quando partilho isto com os meus alunos, e com outras pessoas, a maioria das vezes vejo um brilho nos olhos das pessoas, sabem?”, partilhou Inan. Uma capicua “tem esse poder mágico”, disse Inan. “E também é quebra-cabeças.”