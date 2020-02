Trincão eleva Sp. Braga ao terceiro lugar

O Sporting de Braga subiu neste domingo ao terceiro lugar do campeonato graças a um triunfo em casa por 1-0 sobre o Sporting. Foi a sétima vitória em outros tantos jogos para os minhotos desde que Rúben Amorim assumiu o comando, e a segunda sobre os “leões” nesta série, depois do confronto na Taça da Liga. Com este triunfo, os minhotos passaram a somar 33 pontos, mais um que Sporting e Famalicão.

Poucos minutos depois de ter entrado no jogo, Francisco Trincão marcou o único golo do jogo aos 76’. O futuro jogador do Barcelona estava no sítio certo para a recarga após um primeiro remate de Galeno que Luís Neto salvou em cima da linha.

Esta foi a quarta derrota nos últimos seis jogos para um Sporting em que foi notória a falta que Bruno Fernandes faz. O novo jogador do Manchester United esteve na bancada, mas não conseguiu inspirar à distância os seus antigos colegas.