Portugal qualifica-se para o Mundial de futsal

A selecção portuguesa de futsal garantiu neste domingo a presença no Campeonato do Mundo de 2020, que irá realizar-se na Lituânia. Na Póvoa de Varzim, no jogo decisivo, Portugal derrotou a Itália por 4-1 e carimbou a qualificação para o Mundial, um feito que alcança pela sexta vez consecutiva.

Depois de um triunfo e de um empate no Grupo A, diante da Bielorrússia e da Finlândia, a equipa orientada por Jorge Braz precisava forçosamente de um triunfo para assegurar o acesso directo à fase final do torneio. E foi isso mesmo que aconteceu, diante de uma Itália que tem sido um quebra-cabeças para Portugal nos últimos anos.

Num pavilhão repleto de espectadores, Fábio Cecílio inaugurou o marcador aos 11’, com um desvio à boca da baliza na sequência de uma reposição lateral da bola. A vantagem seria ampliada aos 17’, por Pany Varela, e a equipa da casa recolhia aos balneários, ao intervalo, com dois golos de vantagem.

No segundo tempo, a organização defensiva portuguesa conseguiu manter a Itália à distância no marcador e, na recta final da partida, com o adversário já a jogar no risco, Ricardinho juntou o nome à lista de marcadores. Aos 40’, emendou da melhor forma, já na área, um cruzamento da esquerda após uma jogada de contra-ataque.

Segundos depois, aproveitando um momento em que Itália prescindira do guarda-redes para criar superioridade numérica no ataque, o melhor do mundo bisou, com uma arrancada pela direita e uma conclusão fácil.

Os transalpinos ainda conseguiram reduzir nos derradeiros segundos, por Sergio Romanó, mas não beliscaram minimamente o triunfo português, que garante que, a partir de 12 de Setembro, Jorge Braz e os seus jogadores competirão pelo mais importante título de selecções na modalidade.