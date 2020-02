Paços de Ferreira protesta jogo com Santa Clara

O Paços de Ferreira anunciou este domingo que vai protestar o jogo com o Santa Clara, que perdeu por 2-1.

“O Paços de Ferreira vai formalizar o protesto do jogo junto do delegado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional”, informou o responsável pela comunicação do clube, após a conferência de imprensa.

No final, Pepa afirmou que foi “praticamente impossível jogar” no estádio de São Miguel.

“Tenho um grande grupo e, se fosse preciso jogar amanhã, jogávamos. Mas não é fácil. Não sei se foi má vontade ou incompetência o que aconteceu”, destacou.

O jogo da 19.ª jornada estava marcado para sábado, às 20h30, tendo sido remarcado para este domingo por causa das condições climatéricas.