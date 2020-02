Mourinho e Tottenham vergam Manchester City

Com um “massacre” sofrido na primeira parte e dois golos em dois remates à baliza, o Tottenham venceu o Manchester City, por 2-0, neste domingo, em jogo da ronda 25 da Liga inglesa. Com este resultado, a equipa de José Mourinho chega aos lugares europeus, enquanto o City, de Guardiola, fica a 22 pontos do líder Liverpool.

Este jogo não teve portugueses nos “onzes” iniciais – João Cancelo e Bernardo Silva entraram na segunda parte, Gedson não chegou a ser chamado – e começou com um verdadeiro “massacre” do City em Londres.

Na primeira parte a equipa de Manchester teve quase 70% de posse de bola, um penálti de Gundogan defendido por Lloris, quatro oportunidades de golo e vários remates à baliza, mas a ineficácia penalizou a equipa de Guardiola.

Na segunda parte, Zinchenko viu o segundo cartão amarelo e a expulsão do ucraniano condicionou o restante jogo, já que o Tottenham, sem ser dominador, chegou ao golo pouco depois. Lucas encontrou Bergwijn e o estreante, recém-contratado ao PSV, a troco de 30 milhões de euros, desenhou o momento do jogo: dominou de peito e rematou à meia volta, sem deixar a bola cair. Veja no vídeo em baixo.

Grande golo do holandês e um Tottenham eficaz na frente do marcador. Aos 71’, Ndombele desmarcou Son e o coreano, sempre capaz na finalização, bateu Ederson, com a bola ainda a sofrer um pequeno desvio no pé de Fernandinho.

O City foi dominador, mesmo na segunda parte, mas a inferioridade numérica, aliada ao desperdício - ainda enviou uma bola à trave -, não permitiram reverter o resultado. Venceu a eficácia de uma formação que até poderia ter saído goleada.