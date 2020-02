Messi e Fati repõem distância entre Barcelona e Real Madrid

Real Madrid e Barcelona estão, novamente, separados por três pontos na Liga espanhola. Neste domingo, na jornada 22, os catalães venceram o Levante, por 2-1, repondo os três pontos de desvantagem para o grande rival de Madrid, que já tinha vencido o Atlético de Madrid neste fim-de-semana.

Com Nélson Semedo no “onze” do Barcelona e Rúben Vezo no do Levante – Hernâni entrou nos visitantes na segunda parte –, este jogo, em Camp Nou, acabou por ter pouca história. A equipa de Quique Setién dominou desde o primeiro minuto e apresentou, até, uma dinâmica interessante no ataque, com muita mobilidade dos jogadores ofensivos e vários lances de penetração no bloco do Levante.

A primeira oportunidade surgiu aos 13’, com Messi a falhar uma “trivela” à entrada da área, e a segunda surgiu cinco minutos depois, novamente com Messi a falhar à entrada da área, num movimento já clássico da esquerda para o meio. A esse lance seguiu-se um falhanço de Griezmann e, aos 29’, outra oportunidade desperdiçada por Messi – muito perdulário neste domingo.

Como não conseguia marcar, Messi apontou baterias a outra das artes que domina, a das assistências. Aos 30’, o argentino recebeu de costas para a baliza do Levante, na zona do meio-campo, rodou, com um passe à largura do campo, e “rasgou” a defesa adversária, deixando Ansu Fati na cara do golo. E o jovem extremo não falhou.

Dois minutos depois Messi voltou a soltar Fati e o “menino” de 17 anos repetiu a boa finalização, desta feita com ajuda do guarda-redes adversário, mal batido.

O português Nélson Semedo ainda atirou à trave, antes de um intervalo que “adormeceu” o Barcelona. Com o conforto da vantagem de dois golos, os catalães baixaram o ritmo na segunda parte e permitiram ao Levante mais lances de qualidade. Rochina falhou os 54’, Hernâni falhou aos 66’ e Postigo aos 82’, assustando um Barcelona tranquilizado pela segurança de Ter Stegen.

Lionel Messi ainda regressou ao desperdício, aos 50’, aos 75’ e aos 90’, falhando o golo que “mataria” o jogo. Não foi noite para festejos individuais do argentino, que ainda viu a segurança de Ter Stegen ser desmentida aos 93’, com o guardião a ser mal batido no 2-1 do Levante, marcado por Rochina (com contribuição de Vezo).