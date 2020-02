International Pairs com entrada à Benfica

O Clube de Golfe do Sport Lisboa e Benfica deu o pontapé de saída no seu calendário de provas de golfe para a época 2020 com a realização do torneio International Pairs. Esta nova prova conta também para a primeira fase de apuramento deste circuito internacional que agora volta a Portugal pelas mãos da GolfTattoo Eventos.

O torneio, jogado em 4bbb stableford net, contou com a presença de 36 pares e disputou-se no Guardian Bom Sucesso Golf, em Óbidos, palco habitual do Portugal Pro Golf Tour e um dos dois campos em Portugal que integram a restrita lista do European Tour Golf Destinations, a par da Quinta do Lago.

Os vencedores do torneio e primeiros classificados para a Final Nacional do International Pairs 2020 são:

1º Lugar – Paulo Jorge Ribeiro e José Ribeiro de Royal Óbidos, com 41 pontos

2º lugar – Armando Lopes Gameiro e Joaquim Quirós, jogadores do Guardian Bom Sucesso, com 40 pontos.

Paulo e José Ribeiro são o primeiro Par apurado para a Final Nacional do International Pairs 2020 (Pedro Castelo Branco e Paula Reis da GolfTattoo, ao centro da foto) © D.R.

O International Pairs é uma competição amadora que teve a sua origem no ano de 1998 no Reino Unido. Atualmente participam perto de 40 países de todo o mundo.

O renovado programa do circuito para este ano contempla quatro fases. A primeira, que arrancou este domingo, é composta por 11 provas de pares que integram os calendários desportivos de clubes de golfe nacionais, previamente selecionados. À semelhança do Club de Golfe do Benfica, também a maior parte destes clubes optou por criar e acrescentar a prova International Pairs ao seu calendário, ao invés de optar por um dos torneios de pares já calendarizados.

A segunda fase é o “International Pairs Open Day”. Este é um torneio com inscrições abertas a todos os pares que pretendam disputar um lugar na Final Nacional.

A Final Nacional, que constitui a terceira fase, é disputada pelos pares classificados ao longo das 2 primeiras fases, 8 dos quais são apurados no Open Day.

A última fase é a Final Mundial que contará com os dois pares portugueses melhor classificados na Final Nacional em Homens e Senhoras.

O calendário do Circuito International Pairs 2020, ainda sujeito a atualizações, é o seguinte:

1.ª Fase – Apuramento:

2 de fevereiro – International Pairs, Clube de Golfe do Benfica – Guardian Bom Sucesso

13 de março – Associação Nacional de Seniores de Golfe – Stº Estevão

21 de março – International Pairs, Grupo Orizonte – Aroeira II

16 de maio – International Pairs Troia – Troia golf

3 e 4 de junho – Associação Nacional de Seniores de Golfe – Belas Clube de Campo

6 de junho – International Pairs Amarante – Golfe de Amarante

maio / junho – (data a confirmar) – Aldeia dos Capuchos Golf & Spa

27 de junho – International Pairs Madeira – Santo da Serra

8 de agosto – International Pairs Vilamoura – D. Pedro Golfes, campo a confirmar

22 de agosto – International Pairs Penina – Penina Hotel & Golf Resort

agosto \ setembro – International Pairs Palmares – A confirmar

2.ª Fase – Apuramento 2:

30 de agosto – International Pairs Open Day – Montado Golf Resort

3.ª Fase – Final Nacional

Setembro / outubro – Data e local a confirmar

4.ª Fase – FINAL MUNDIAL

novembro – Data e local a confirmar

O Circuito está aberto a todos os clubes que pretendam integrar o International Pairs no seu calendário, bastando para isso enviar confirmação dessa intenção para a Golftattoo ([email protected])

Veja mais em www.golftattoo.com