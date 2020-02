Boavista vence V. Guimarães e cola-se aos minhotos

O Boavista venceu este domingo, no Bessa, o V. Guimarães, por 2-0, em jogo que encerrou a 19.ª jornada da I Liga e permitiu à formação portuense igualar os minhotos na classificação, com 25 pontos.

Carraça (23') inaugurou o marcador com um remate cruzado, a bater Douglas, em lance polémico mas que o VAR considerou legal: Neris ganhou a bola a João Carlos Teixeira, tendo o contacto entre o boavisteiro e o médio vitoriano sido insuficiente para anular o golo.

Com inúmeras alterações no “onze” inicial - Tapsoba e Rafa Soares já não integram o plantel, André André não foi opção e Victor García, Marcus Edwards e Bonatini começaram no banco -, o V. Guimarães acusou uma intranquilidade que foi minando a confiança dos visitantes, vindos de uma derrota caseira com o Rio Ave, tendo empatado nas últimas quatro deslocações.

Na inversa, o Boavista, com um triunfo no arranque da segunda volta, na Vila das Aves (o primeiro de Daniel Ramos), aproveitou o bom início de jogo para pressionar o adversário.

Na segunda parte, perante a subida de rendimento dos vitorianos, o Boavista começou por desperdiçar uma oportunidade flagrante: oferta de Sacko que Heriberto Tavares não aproveitou para bater Douglas.

O avançado acabaria por redimir-se pouco depois, em lance iniciado com uma recuperação de bola de Obiora, mais forte do que Edwards, e em que Sacko voltou a deixar o corredor exposto, chegando demasiado tarde para evitar que Heriberto atirasse certeiro, reduzindo a pó as esperanças minhotas num resultado positivo.