Auriol Dongmo fixa novo recorde de Portugal no peso feminino

A lançadora Auriol Dongmo melhorou neste domingo o recorde de Portugal do lançamento do peso, ao colocar a marca em 18,31 metros, com mais 29 centímetros em relação ao recorde obtido há uns dias.

A atleta do Sporting tinha alcançado em Pombal, a 25 de Janeiro, o recorde feminino do lançamento do peso, com 18,02m, marca superada neste domingo logo no primeiro ensaio do meeting de Rochlitz, na Alemanha.

Além da marca recorde, Dongmo fez uma excelente série, com 18,14 metros, 17,84m, um nulo, 18,10m e 18,03m.