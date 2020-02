Prémios de cinema britânico BAFTA distinguem 1917 como melhor filme

Os prémios de cinema britânico BAFTA distinguiram este domingo 1917 como o melhor filme, numa cerimónia realizada em Londres, atribuindo-lhe outros seis prémios, incluindo o de melhor realização.

O cineasta Sam Mendes venceu o prémio de melhor realizador por 1917, quando já nos Globos de Ouro, o realizador britânico tinha levado a melhor sobre os outros nomeados, entre os quais Martin Scorsese, por O Irlandês. O filme de Mendes foi ainda distinguido nas categorias de fotografia, som, efeitos visuais e direcção de arte e foi também considerado o melhor filme em língua inglesa.

Parasitas, de Bong Joon Ho, foi distinguido como melhor filme em língua não inglesa e pelo argumento original. Joker, que era o filme com mais nomeações, teve de se contentar com três prémios, entre os quais o de melhor interpretação, para o actor Joaquin Phoenix. O filme Joker foi ainda distinguido pela melhor banda sonora original e melhor elenco. Já o filme Klaus, do espanhol Sergio Pablos, foi eleito o melhor na categoria de animação.

O prémio de melhor actriz foi para Renée Zellweger, pelo desempenho em Judy, onde interpreta Judy Garland. Os melhores actor e actriz secundários foram Brad Pitt, em Era uma vez...em Hollywood, e Laura Dern, em Marriage Story - História de um casamento.

A 73.ª edição dos prémios da Academia Britânica das Artes Cinematográficas e da Televisão, que hoje decorreu no Royal Albert Hall, em Londres, distinguiu também o actor Andy Serkis pela sua contribuição excepcional para o cinema.