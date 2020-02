Assalto ao Museu Nacional de Arte Antiga: o roubo esquecido do Maio de 1974

Série Portugal em fuga (I)

Uma semana depois do 25 de Abril de 1974, uma pintura desapareceu misteriosamente do mais importante museu nacional. Um escândalo. Mas por pouco tempo. No Portugal pós-revolucionário, o caso foi de imediato esquecido. Ficava, porém, anunciado o doloroso processo de perda patrimonial que o país atravessaria durante o PREC e a Reforma Agrária.