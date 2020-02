Retomada circulação ferroviária em Elvas após acidente com um morto

A circulação ferroviária na Linha do Leste na zona de Elvas (Portalegre) foi retomada às 17h39, depois de ter sido cortada ao início da tarde de hoje devido a um acidente com uma vítima mortal, segundo a GNR.

A fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR) adiantou à agência Lusa que a linha ferroviária do Leste foi cortada por volta das 13h, no sentido Elvas-Abrantes, devido a um motociclo ter sido abalroado por uma locomotiva, no concelho de Elvas, provocando a morte do motociclista, de 32 anos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o acidente ocorreu entre os quilómetros 261 e 262 daquela linha ferroviária, na zona da ponte das hortas, tendo o óbito do homem sido declarado no local.

O motociclo foi alegadamente colhido pela locomotiva quando atravessava a linha, entre Elvas e Santa Eulália, de acordo com a GNR.

A fonte da guarda indicou ainda que o corpo do homem foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Portalegre.

O alerta para o acidente foi dado para o CDOS às 12h54, tendo sido mobilizados para o local bombeiros da corporação de Elvas, uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, além da GNR, num total de 10 operacionais e quatro veículos.