Três pessoas morrem depois de cair em fossa pecuária na Chamusca

Quatro pessoas caíram dentro de “uma fossa” de uma exploração pecuária na Chamusca, Santarém. O acidente causou três mortos e um ferido em “estado grave”, disse ao PÚBLICO o porta-voz da GNR em Lisboa.

Segundo declarações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa, o acidente ocorreu na Herdade da Galega, Chamusca, distrito de Santarém, e o alerta foi dado pelas 15h33. “Quatro pessoas caíram dentro de uma fossa pecuária”, disse fonte do CDOS de Santarém, adiantando que uma das vítimas foi resgatada “em estado grave e transportada para o hospital de Santarém”.

Ao PÚBLICO, o porta-voz da GNR, em Lisboa, adiantou que ainda se sabe muito pouco sobre as circunstâncias do acidente. Além das vítimas mortais, três homens com 30, 34 e 50 anos, há um homem de 20 anos em “estado grave” e uma mulher de 25 anos com ferimentos ligeiros. Não se sabe se também terá caído dentro da fossa.

No local estão os bombeiros da Chamusca, Entroncamento, Constância, Golegã e Municipais de Alpiarça, como também a GNR.

“Foi accionada para o local uma unidade de psicólogos”, adiantou a mesma fonte.

Os trabalhos de resgate envolvem 26 operacionais e 10 viaturas.