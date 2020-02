Histórias de Portugal: Ana, em nome de Laíns (parte 1)

Nesta viagem em duas partes do podcast Histórias de Portugal, conhecemos a história de vida de Ana Laíns, cantora a celebrar 20 anos de carreira. Eis a primeira metade de uma história contada (e cantada) pela própria.

Tudo começou quando fizemos a reportagem para o episódio “Uma árvore chamada Laíns”, sobre Nuno Laíns, um homem de Fátima que fez um exaustivo trabalho de genealogia para tentar encontrar todos os antepassados e juntar todos os elementos vivos da família Laíns. Percebemos, com surpresa, que a cantora Ana Laíns, prima de Nuno Laíns, vivia no mesmo bairro que ele. Combinaram uma segunda conversa (para lá da curta entrevista relacionada com o episódio original) e assim se chegou a este episódio.

Alguém que alguma vez tenha registado entrevistas para posterior publicação provavelmente já terá cruzado caminhos com uma conversa assim, daquelas em que apetece não seleccionar “as partes mais importantes”, porque todas as palavras contam uma história e essa história deve ser contada com as palavras todas. Daí que este episódio seja duplo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Se conhece uma boa história que praticamente toda a gente desconhece, entre em contacto com a equipa do podcast Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas. Porque toda a gente tem uma história para contar.

Subscreva o podcast Histórias de Portugal no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.