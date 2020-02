Montenegro apresenta lista ao conselho nacional alternativa à de Rio

Luís Montenegro, o candidato derrotado por Rui Rio na segunda volta das directas para a liderança do PSD, deve apresentar uma lista ao conselho nacional alternativa à da direcção do partido no congresso de Viana do Castelo, marcado para o próximo fim-de-semana. Ainda que Luís Montenegro não queira assumir uma lógica de oposição, os seus apoiantes dizem que os 47% dos votos que obteve nas directas de dia 18 abrem as portas a uma lista que garanta a representatividade daqueles que o apoiaram.

