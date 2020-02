Confusão: independência o mesmo que impunidade?

O desenvolvimento recente de casos envolvendo os altos negócios do futebol e do milagre africano da multiplicação dos dólares, vieram apenas fazer perceber com mais pormenor aquilo que há muito parecia suspeito e evidente. Só a reincidente ineficiência do Ministério Público (MP) tornou sensacional aquilo de que há muito se suspeitava; e apesar de denúncias formais, mesmo assim o MP nada fez para deter o avanço dum enorme polvo com tentáculos na banca, nos offshores e na política. E se, quando convém, o MP pode abrir um processo de averiguação a partir duma simples carta anónima, neste casos nem o acesso directo a cópias de documentos comprometedores foi suficiente para alterar a agenda do MP.

Veja-se que os documentos agora revelados pelo consórcio de jornalistas são uma pequena parte da informação ao dispor do MP desde Março do ano passado, e que, como foi revelado pelos advogados de Rui Pinto, segundo o PÚBLICO, nem a denuncia feita com base no conhecimento desses documentos mereceu qualquer interesse por parte dos elementos do MP. Afinal que podíamos esperar perante um pilar fundamental do Estado que apenas presta contas da sua actuação a um organismo presidido e controlado por si próprio (o Conselho Superior do Ministério Publico)?

Não podemos continuar a confundir independência- essencial neste caso - com impunidade e ineficiência, que podem dar origem a agendas pouco transparentes que corroem o regime e abrem caminho à direita trauliteira.

José Cavalheiro, Matosinhos

PS - sol na eira e chuva no nabal?

No meu texto mais recente sobre a actualidade política, inserto no PÚBLICO, afirmei que o aliado preferencial do PS deveria ser a esquerda. A entrevista de Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS, ao meu camarada Luciano Alvarez, também no PÚBLICO, desmente esse propósito, fazendo do PSD o aliado preferencial.

Como já referi, não penso que seja estratégia correcta, dado que esta viragem à direita do PS fará engrossar eleitoralmente o BE e PCP. Os socialistas vão perder influencia. Li, também, com alguma incredubilidade, na mesma entrevista, que o PS quer continuar a entender-se com a “geringonça” mais o PAN e o Livre. Dir-se-á que os socialistas querem sol na eira e chuva no nabal! Mas no enredo desta amálgama táctica, António Costa, não sabendo muitas vezes para onde se virar, ou quem o quererá, acabará por perder-se. E o pântano virá mais cedo do que muitos pensam!

Simões Ilharco, Lisboa