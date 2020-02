Isabel dos Santos muda de estratégia e negoceia devolução de dinheiro a Angola

Isabel dos Santos está a negociar com Luanda o levantamento do arresto dos seus bens, mediante o pagamento das dívidas contraídas junto da Sonangol e da Sodiam. A informação é avançada este sábado pelo Expresso, que cita fonte próxima da filha do antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos.

O semanário noticia que já houve contactos entre os advogados de Isabel dos Santos e a Procuradoria-Geral da República de Angola. Uma mudança de estratégia que terá sido recomendada por um reputado jurista inglês, por intermédio do escritório do advogado angolano Sérgio Raimundo, e incentivada por José Eduardo dos Santos, que segundo o Expresso pediu à filha para deixar de se expor na comunicação social e para salvaguardar os seus activos em Angola.

Em causa está uma dívida de 193 milhões de euros contraída pela empresária junto da Sonangol para entrar no capital da Galp, e um investimento de 146 milhões de euros feito pela Sodiam para financiar a entrada de Isabel dos Santos e do marido, Sindika Dokolo, no capital da holding que adquiriu a joalharia De Grisogono, que esta semana abriu falência.

Citado pelo Expresso, o procurador-geral angolano, Hélder Pitta Gróz, considera que os contactos feitos pelos advogados de Isabel dos Santos são “um sinal ainda ténue” por parte da empresária.