A guerra não tão invisível no centro de Atenas

Percorreu centenas de quilómetros a pé e desembarcou na costa do Norte da Grécia sem poder olhar para trás. Pediu asilo e, abandonado à sua sorte e sem rumo, Wahid Nabizada, do Afeganistão, apanhou um comboio para Atenas, onde vagueou pelas ruas da capital à procura de um tecto que o abrigasse do frio e da chuva. Desde Dezembro que vive numa ocupação anarquista em Exarchia e, agora, corre o risco voltar às ruas e de cair nas mãos da máfia albanesa com a guerra declarada pelo Governo do Nova Democracia contra as ocupações que albergam centenas de refugiados.

