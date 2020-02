À custa de ameaças económicas, Trump fez do México o seu muro contra a imigração

O México anunciou que as organizações humanitárias que apoiam os migrantes que atravessam o México estavam impedidas de aceder aos centros de acolhimento sobrelotados na fronteira. Os activistas denunciaram que essa situação, anunciada esta semana, já era a realidade no terreno há meses. Face ao escândalo suscitado, o Presidente, Andrés Manuel López Obrador, garantiu que apenas se vão reprogramar as visitas. A pressão dos EUA está a obrigar o México a endurecer a sua política migratória.

