Salvini não é invencível

Foi a primeira derrota de Matteo Salvini. As eleições de domingo, na Emília-Romanha (Norte de Itália), assinalam o fim da sua invencibilidade. O seu percurso parecia uma marcha triunfal e imparável. Ao fim de dois anos de sucessos eleitorais, cujo apogeu foi a vitória nas eleições europeias de 2019, em que a Liga se tornou no maior partido italiano, Salvini fez uma desmesurada aposta estratégica: conquistar uma “região vermelha”, governada pela esquerda há 75 anos, e que é, simultaneamente, uma região modelo, rica, moderna e com altos índices de bem-estar. Seria o começo da “conquista de Roma”. Errou. E perdeu.

“O mito da infalibilidade é uma componente fundamental da liderança, sobretudo numa direita que encontra a sua razão de ser na conjugação de populismo e soberanismo. É um elemento indispensável para a propaganda e alimenta a relação entre o chefe e o povo.” Teria sido uma simples desaire eleitoral se Salvini não tivesse feito deste voto um referendo sobre si mesmo e sobre o Governo de Giuseppe Conte. Queria refazer a malograda operação de ruptura de Agosto passado, quando fez cair o governo e pediu “plenos poderes” aos italianos.

Sondagens e analistas acreditaram na invencibilidade da Liga e no declínio do centro-esquerda, cuja saúde não é de facto famosa. O mito vem de longe. Em Agosto de 2018, no início do governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e a Liga, profetizou o politólogo Giovanni Orsina: “Só uma catástrofe pode travar a ascensão de Matteo Salvini.” Sendo minoritário, ele dominava a agenda política do Governo e subia nas sondagens, graças aos temas da imigração e da segurança. E projectava-se para lá da Itália, como aliado do húngaro Viktor Orbán e nova estrela dos soberanistas europeus.

Erro estratégico

Como errou Salvini? À primeira vista, o seu desafio intimidou os adversários. Escolhia um terreno difícil na convicção de que obteria a “vitória final”. Lançou o pânico na esquerda. Fez uma campanha pessoal no terreno durante mais de dois meses, o que provocou a emergência de um contramovimento para “ocupar as praças”: as “Sardinhas”. Não escolheu um tom moderado, mas xenófobo e com tiques racistas. Foi uma campanha de extrema-direita. Tentou vender aos eleitores uma ideia falsa sobre o “modelo emiliano”, inclusive no relativo ao excelente sistema de saúde, o que espantou eleitores. Está habituado a seguidores que dizem acreditar em coisas absurdas “porque Salvini o diz”.

“Que aconteceu? Aconteceu que, ao nacionalizar uma campanha regional, Salvini não percebeu que alienava uma parte dos eleitores indecisos, os que realmente decidem das vitórias e das derrotas”, afirma o politólogo Angelo Panebianco. Ou, como frisa o jornalista Claudio Tito: “O ex-ministro fez um referendo sobre si mesmo em busca de uma extrema legitimação e de uma definitiva ascensão no imaginário colectivo dos cidadãos.”

O erro de Salvini não deve encobrir os méritos da campanha do centro-esquerda. Stefano Bonaccini, o vencedor da eleição, defendeu o “modelo emiliano” e recusou a armadilha da Liga para “nacionalizar” a eleição. Recusou a crispação. E as “Sardinhas” não insultaram Salvini e denunciaram sempre a “linguagem do ódio”. A esquerda evitou a habitual reacção pavloviana de gritar “vem aí o fascismo”. O Partido Democrático (PD) recuperou o estatuto de dique contra o avanço da extrema-direita. Mostrou que ela não é imparável.

Uma palavra sobre as eleições na Calábria, remetidas para a sombra pelo duelo emiliano. A coligação de direita bateu o PD, que governava a região. O vencedor não foi a Liga, foi Berlusconi. O PD permanece como primeiro partido. A Liga passou de 22,6% dos votos nas europeias de Maio para 12,3. Não foi um score brilhante.

As eleições da Emília-Romanha acabaram por ter um forte impacto nacional. Por ironia da história, em vez de abrir o caminho de Roma a Salvini, foram um balão de oxigénio para um Governo debilitado. A Liga não sofreu apenas uma derrota: estabilizou o exexcutivo de Giuseppe Conte. O PD ganha tempo para se “reinventar”. Não haverá eleições antes de 2021 e, de qualquer forma, o PD dá agora sinais de temer menos a realização de eleições.

O futuro da Liga

Abre-se um tempo de incerteza. O Movimento 5 Estrelas teve resultados humilhantes na Emilia-Romagna e na Calabria. Esta queda vertical agrava a “crise de representação”: o maior grupo parlamentar que sustém o Governo está eleitoralmente a “liquefazer-se”. As consequências são imprevisíveis. Mas não é este o momento de falar no quadro político italiano.

Veremos um dia se a “catástrofe” evocada por Orsina terá sido a derrota auto-provocada pelo próprio Salvini na Emília-Romanha. Mas nada permite desvalorizar o futuro político da Liga e do seu líder. Com o ocaso de Berlusconi, Salvini assumiu a liderança da direita. Com a queda do M5S esboça-se uma nova bipolarização, PD e Liga.

A ascensão de Salvini deve-se em grande medida à sua capacidade de se pôr em sintonia com os medos dos italianos, que ele próprio fomenta amplifica. Ao contrário de Berlusconi, que vendia o sonho “enriquecei-vos”, Salvini lançou o slogan “Prima gli italiani” (os italianos primeiro) e apresenta-se não como delegado dos ricos mas como advogado dos “últimos italianos”. Interpretou os medos nascidos da crise económica e da “falta de futuro” e tornou-se no intérprete de uma identidade nacional proteccionista. O seu instintivo contacto com os eleitores assenta numa frase simples: “Eu sou um de vós”. E os eleitores reconhecem-se nele. O futuro político de Salvini depende da resposta que o centro-esquerda der aos problemas que ele levanta.

A campanha da Emília-Romanha provocou um boomerang. “A Itália, como há muito explicam os inquéritos, é uma colectividade sociológica e ideologicamente pouco disposta à ruptura e às viragens radicais”, escreve no Corriere della Sera o editorialista Ernesto Gali della Loggia. “É um país fundamentalmente conservador.” Os analistas coincidem em denunciar o fracasso da campanha extremista de Salvini. Se ele quer um dia chegar ao poder, tem, como bom camaleão, de trocar a Liga xenófoba por uma direita mais respeitável. E de abandonar as “alianças soberanistas” que o tornam tóxico nas chancelarias europeias. É problema da direita italiana, sobretudo quando o “Salvini que conhecemos” deixou de ser invencível.

Sopra um vento soberanista e autoritário sobre o mundo. Cada país é um caso singular. Se as vitórias da extrema-direita ensinam muito, também as suas derrotas tem um significado para além do nacional.