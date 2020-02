Comboio de mercadorias descarrila perto de Alcácer do Sal

Um comboio de mercadorias descarrilou na manhã deste sábado junto a Monte Novo, no concelho de Alcácer do Sal. Este é um troço primitivo da Linha do Sul, que faz a ligação entre o Barreiro e o Algarve. Na zona existe uma variante inaugurada em 2010, por este motivo a circulação de comboios de passageiros da família Lisboa-Faro não está a ser afectada.

O comboio pertence ao operador Medway (antiga CP Carga) tendo descarrilado pelas 9h07, perto do antigo apeadeiro de Monte Novo-Palma. Vinha no sentido sul-norte quando ocorreu um descarrilamento total do vagão. O PÚBLICO apurou que a composição vai ser carrilada ainda hoje, desconhecendo-se a hora a que tal estará previsto.

Uma equipa de investigação GPIAAF (Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários) está neste momento a caminho do local.

Esteve também cortada durante esta manhã a Linha da Beira Alta perto de Mortágua, devido a uma quebra de tensão na catenária (a linha eléctrica que abastece o comboio). A situação já foi resolvida e a circulação está normalizada.