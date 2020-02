Aveiro tem um novo restaurante que vai buscar os produtos à Origem

O requeijão é produzido na casa, à semelhança do que acontece com o pão, as manteigas e mais umas quantas iguarias que são apresentadas à mesa dos clientes. A palavra de ordem passa por ir buscar, sempre que possível, os produtos à origem, transformando-os na própria cozinha do restaurante. Assim se explica a forte presença de sabores regionais e nacionais na carta da casa que resulta de uma parceria entre o chef Tony Martins, mentor do festival Vagos Sensation Gourmet, e a empresária Maria Soares, detentora dos restaurantes aveirenses Porta 35, Porta 36 e À Portuguesa.

Instalado no espaço contíguo ao Hotel Afonso V, o restaurante Origem é o mais recente projecto gastronómico da cidade de Aveiro. Abriu no final de 2019 e já está com uma série de planos para o futuro – jantares vínicos e eventos com convidados especiais. E se depender da versatilidade das suas instalações bem pode continuar a sonhar. Além da sala principal, conta ainda com uma área privada para almoços e jantares com capacidade para 14 pessoas e um espaço para eventos que pode juntar até 300 pessoas.

A decoração moderna é comum a cada uma das salas do restaurante que ocupa o espaço do que outrora foi a Cozinha do Rei, um nome que dispensa apresentações a quem é da região. Tony Martins passou por lá, mas em criança e “para participar num jantar do Benfica”, recorda. Lembranças do passado que, auguram Tony Martins e Maria Soares, irão ser substituídas por “experiências completamente diferentes” e “melhores” que as anteriores.

Para este novo espaço, a aposta de Tony Martins recaiu na mistura de “novas criações” com “alguns clássicos”, pratos que o vêm acompanhando “há já algum tempo”. Aos 33 anos, o chef natural da Venezuela já soma a experiência adquirida com as passagens pelos Vintage House Hotel (Pinhão), Dom Pedro Marina Hotel (Vilamoura) e Douro Palace Resort Hotel & Spa, onde ainda é chef executivo. Também chegou a ter o seu próprio restaurante, em Vagos, o Mercado Velho, onde, já em 2009, apostou num conceito que acabou por virar moda: os jantares a quatro mãos, com um chef convidado.

Pataniscas servidas num bacalhau

Sopa de peixe (4,50 euros), brandade de bacalhau (9 euros), escabeche de peixes e enguias (8,50 euros) e pica-pau de atum (8,50 euros) são algumas das propostas da casa para começar a refeição. Às opções de entradas soma-se ainda a lista de petiscos: bao de choco frito (6 euros), prego de vitela marinhoa (6,50 euros), ossinhos e presuntinhos de frango (7,50 euros), rissol de leitão à Bairrada (5 euros) e pataniscas de sames e línguas (6 euros) – este último petisco é servido num bacalhau seco.

Nos pratos de peixe, entre as principais propostas contam-se folhado de bacalhau (16,50 euros), cremoso de peixe e mariscos (18 euros), peixe do dia (17 euros) ou o polvo e azeite (para duas pessoas; 32 euros). Na carne, as opções dividem-se entre a marinhoa e queijo da serra (15,50 euros), o chambão de borrego (17,50 euros) ou a queixada de porco ibérico (15 euros), entre outros.

A carta também contempla propostas de pratos vegetarianos e de saladas: caril de vermelho (12,50 euros), couve grelhada (9 euros), salada de frango e camarão com legumes assados (9,50 euros) e salada de requeijão e azeitona (8 euros).

Para finalizar, resta-lhe escolher – se conseguir – entre a tarte de queijo da serra (5 euros), o pudim de azeite (5 euros), o pão-de-ló de caneca (4 euros), o mil-folhas (5 euros), o bolo de chocolate branco (4,50 euros) ou o chocolate e amendoim (6 euros).

A carta de vinhos “tenta abranger praticamente todo o país, incluindo os Açores” e a região da Bairrada, claro está. “A Bairrada tem uma presença ligeiramente mais forte, mas quisemos ter propostas de praticamente todas as regiões”, reforça o chef. E para que não restem dúvidas de que o restaurante Origem está determinado em promover o vinho nacional, vem aí um ciclo de jantares vínicos dedicados a várias regiões e produtores. O primeiro acontece já no dia 6 de Fevereiro e será dedicado aos vinhos Odisseia.

