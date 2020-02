Manifestantes em silêncio e vestidos de negro recebem Costa e Amigos da Coesão em Beja

A deslocação do primeiro-ministro António Costa a Beja, para presidir à Cimeira dos Amigos da Coesão, que está a decorrer na Pousada de S. Francisco, foi recebida em silêncio este sábado por cerca de duas centenas de cidadãos que, às 11 horas, se apresentaram vestidos de negro e em silêncio. A concentração junto ao local da cimeira foi organizada pelo movimento “Beja Merece+” para passar a mensagem que “é uma afronta António Costa vir hoje, a Beja, falar de coesão quando não a pratica”, como disse Florival Baiôa, coordenador do movimento de cidadãos.

Após o encontro bilateral com o primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenković, que abriu a Cimeira Amigos da Coesão, Costa vincou precisamente a coincidência entre a data do encontro e o “primeiro dia da União Europeia a 27”.

“Neste dia de divisão é importante lançar uma mensagem clara de coesão”, disse Costa, assinalando que “não há um único país comunitário que não seja beneficiário das políticas de coesão”.

A singularidade deste primeiro dia de Fevereiro justifica um alerta do primeiro-ministro português: “seria muito mau” que houvesse dúvidas quanto à continuidade das políticas de financiamento, sobretudo “quando se quer levar a sério” as consequências das alterações climáticas, da era digital e da melhoria da qualidade do emprego, com uma advertência: “Os tempos na Europa não para alimentar conflitos institucionais”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As posições do primeiro-ministro croata vão no mesmo sentido. Realçou a importância das políticas de coesão e agrícola, acrescentando que “os cidadãos europeus querem atingir o nível de desenvolvimento” que já se observa noutras regiões europeias. Para tal, Andrej Plenković destaca a necessidade de serem disponibilizados mais fundos de coesão no próximo orçamento comunitário para as “áreas da inovação, educação e para fazer frente às alterações climáticas”. Lembrou ainda que existem mais de 40 actos legislativos que têm de ser negociados de acordo com cada sector, frisando que a “Croácia pretende ter um papel importante nesta matéria”. O governante croata realçou ainda a importância de se negociar o orçamento comunitário antes do próximo mês de Abril.

Na rua em frente do local da cimeira, os manifestantes mantinham entretanto o seu protesto em silêncio, insistindo na exigência de cumprimento do seu caderno reivindicativo, que ficou expresso logo nos primeiros contactos de rua, quando António Costa se deslocou ao café Luís da Rocha para tomar o pequeno-almoço cerca das 9 horas, quando vários cidadãos lhe lembraram “muito tristes e de luto”. Para chegar ou sair de Beja “não temos comboio, a auto-estrada não funciona e o aeroporto também não”. Pior ainda, “a estrada que temos está cheia de buracos”.

O ministro do Planeamento, Nelson de Sousa, acompanhado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, comprometeu-se “a seu tempo daremos resposta às necessidades de cada região”.