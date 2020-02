Para as empresas exportadoras, por agora é “business as usual”

É com a mesma impassibilidade que se costuma atribuir à fleuma britânica que uma parte do sector exportador olha neste momento para a consumação do “Brexit”. O Reino Unido é, segundo os dados oficiais, o quarto maior cliente de Portugal no comércio de bens (e o oitavo maior fornecedor das nossas importações). Mas o divórcio entre Londres e Bruxelas arrastou-se no tempo, o suficiente para que muitas empresas com exposição à economia britânica pudessem preparar-se para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Continuar a ler