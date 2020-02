“Brexit”: ainda só uma entidade financeira do Reino Unido pediu registo em Portugal

Esperar para ver. Esta é a posição das instituições de crédito e de empresas de investimento face ao “Brexit”. E fica patente no número reduzido de pedidos de informação solicitados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliário, que criou uma linha de apoio específica, e de que resultou apenas um pedido de registo de uma entidade do Reino Unido, número que poderá aumentar nos próximos meses.

