Sporting vence Benfica no derby de basquetebol

O Sporting venceu o Benfica, neste sábado, no derby lisboeta da jornada 18 da Liga portuguesa de basquetebol. Com o resultado de 81-74, os “leões” isolam-se na liderança do campeonato, com mais um ponto do que o rival.

O jogo, precedido por uma homenagem a Kobe Bryant, falecido na última semana, começou com o poste “leonino” Abu em bom plano, algo que sugeria uma exibição semelhante à que fez no jogo na primeira volta, na Luz (19 pontos e 17 ressaltos, na derrota do Sporting).

Foi apenas fogo-de-vista, com o jogador nigeriano a envolver-se pouco no primeiro período – e bem o Sporting sentiu falta de maior presença interior, quer no ressalto quer no trabalho com bola, frente ao poderoso Eric Coleman. O Benfica aplicou a receita de penetração com abertura de perímetro e foi dessa forma que marcou um trio de triplos que lhe permitiram acabar o primeiro período na frente.

O segundo quarto manteve a toada do lançamento exterior, mas a outro nível: houve um autêntico festival de triplos, com supremacia do Sporting – sobretudo por Travante Williams –, algo que permitiu aos “leões” reduzirem a desvantagem de nove pontos para apenas um.

Após o intervalo, as boas entradas na partida de Francisco Amiel e Claúdio Fonseca (dez ressaltos) permitiram ao Sporting passar para a frente do marcador, no terceiro período, numa fase em que juntaram Abu e Fonseca em campo em simultâneo – a dupla de postes estancou as penetrações “encarnadas”, obrigando o Benfica a apostar em lançamentos forçados de média e longa distância.

O quarto período fez regressar a estrela “leonina”. Travante Williams “acordou” novamente, como no segundo quarto, e ajudou a que o Sporting mantivesse a vantagem conquistada: contribuiu no lançamento exterior, com três triplos, e foi importante nas tarefas defensivas, a forçar três turnovers ao Benfica nos últimos minutos.

O norte-americano acabou o jogo com 30 pontos e foi, de longe, o melhor jogador em campo, enquanto do lado do Benfica Arnette Hallman (10 pontos) e José Silva (11) foram os mais concretizadores.