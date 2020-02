Haaland, a máquina goleadora, marca mais dois

Há uma máquina goleadora em crescimento acelerado na Bundesliga. É norueguês, tem 19 anos e, em três jogos, já marcou sete golos com a camisola do Borussia Dortmund. Erling Haaland é o nome da máquina que está a assustar toda a gente e, neste sábado, marcou dois na goleada do Dortmund sobre o Union Berlin por 5-0.

Contratado por 20 milhões no mercado de Inverno ao Red Bull Salzburgo, Haaland tem sido um sucesso imediato. Marcou três na estreia, mais dois no segundo jogo (ambos como suplente utilizado) e, na primeira titularidade, voltou a bisar, numa vitória que devolveu o Dortmund ao quarto lugar, com 39 pontos.

Com os sete golos que já marcou, Haaland já é o décimo melhor marcador da Bundesliga, uma lista liderada pelo polaco Robert Lewandowski, que passou a ter 22 depois de ter marcado um no triunfo do Bayern Munique no campo do Mainz por 1-3.

Este triunfo deixou os bávaros, para já, na liderança, com 42 pontos, sendo que neste sábado se defrontam duas equipas do topo, o RB Leipzig (40) e o Borussia de Moenchengladbach (38).