FC Porto despacha V. Setúbal a pensar no clássico

O FC Porto venceu este sábado o V. Setúbal, por 0-4, em mais uma deslocação pacífica ao Sado, referente à 19.ª jornada da I Liga, repondo, sem problemas, a diferença de sete pontos para o líder a uma semana de receber o Benfica. Pela terceira vez na presente época, os sadinos foram goleados pelos portistas, com o mesmo resultado.

Em risco de exclusão do próximo clássico, Corona, Alex Telles e Soares estiveram em destaque por motivos diferentes, fintando os constrangimentos disciplinares para assinarem os três primeiros golos dos “dragões” frente a um Vitória inofensivo. Luis Díaz assinou o último da tarde (90+1').

O FC Porto surgiu com duas novidades no onze, recuperando Otávio e apostando em Luis Díaz de início, com Sérgio Conceição a abdicar de Marega e a colocar Corona no apoio directo a Soares. Os primeiros minutos revelaram um FC Porto mais ágil nas movimentações ofensivas, a criar sucessivos lances de perigo, mas a falhar no momento de definir e dar a estocada.

Aproveitaram os sadinos para entrar no jogo, mas sem qualquer espécie de ambição capaz de criar dificuldades a um adversário que acabou por desbloquear o jogo na sequência de um livre. Corona (38') aproveitou uma segunda bola para rematar de primeira, batendo Makaridze.

O tempo que mediou o primeiro do segundo golo portista foi dedicado quase exclusivamente à intervenção do VAR, que considerou “inócuo” e sem qualquer interferência na acção do guarda-redes o posicionamento de Mbemba. A confirmação superior chegava ainda antes do descanso, numa arrancada fulminante de Alex Telles (44'), que o brasileiro finalizou de forma irrepreensível.

Com o jogo bem encaminhado, o FC Porto surgiu implacável no início da segunda parte, com Soares (48') a não perdoar uma intercepção falhada de Artur Jorge, a trair a reacção de Makaridze. O brasileiro foi mais rápido e arrumou em definitivo a questão, deixando ainda margem de manobra ao treinador para começar a gerir a vantagem já a pensar no clássico com o rival da Luz, substituindo os três jogadores que estavam em risco de exclusão.

Aproveitou o V. Setúbal, que extraiu o melhor de Marchesín em dois momentos já ao cair do pano. Mas o guardião argentino do FC Porto não permitiu quaiquer veleidades, tendo sido Otávio a ameaçar com um disparo ao poste antes de Luis Díaz encerrar a contenda, repetindo-se a goleada da primeira volta e dos 16 avos-de-final da Taça.