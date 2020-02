Chuva adia Santa Clara-Paços de Ferreira

O jogo entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira, da 19.ª jornada da I Liga de futebol, inicialmente previsto para as 20h30 deste sábado, foi adiado para as 16h30 de domingo, devido ao mau estado do relvado, que afectou a marcação das linhas do campo do Estádio de São Miguel.

A forte precipitação dos últimos dias, em Ponta Delgada, abrigou a pintar novas linhas, levando primeiro ao adiamento e, por fim, ao cancelamento do encontro.