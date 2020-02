Benzema decide derby de Madrid

O Real Madrid continua seguro e tranquilo na liderança da Liga espanhola e, neste sábado, ultrapassou no Estádio Santiago Bernabéu aquele que seria um dos seus adversários mais complicados. Os “merengues” saíram triunfantes do derby da capital, frente ao Atlético Madrid, na 22.ª ronda (1-0), e reforçaram a sua liderança, agora com 49 pontos, mais seis que o Barcelona (que recebe no domingo o Levante).

Quanto ao Atlético, vai ficando cada vez mais afastado da luta pelo título e já caiu fora da zona de apuramento para a Champions. Está em quinto lugar, já a 13 pontos do líder Real, e a sofrer com uma tremenda falta de poder de fogo - tem apenas 22 golos marcados, o sexto pior ataque da Liga espanhola.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi o quinto jogo consecutivo sem vencer para a equipa de Diego Simeone, uma série que começou precisamente frente ao Real Madrid na final da Supertaça de Espanha e que incluiu uma eliminação surpreendente na Taça do Rei frente ao Cultural Leonesa, equipa do terceiro escalão.

Sem o lesionado João Félix, o Atlético até entrou bem melhor no duelo de Madrid, mas a falta de pontaria “colchonera” e a segurança de Courtois na baliza do Real foram mantendo o nulo. Depois, o Real foi cínico no ataque e, na sua primeira grande oportunidade, marcou o golo. A jogada começou em Vinícius, que soltou para Mendy no flanco e o lateral francês fez o cruzamento para a concretização do compatriota Karim Benzema.

Foi o 12.º golo na Liga espanhola, nesta temporada, para o avançado francês, que se isolou no segundo lugar da lista dos melhores marcadores: tem mais um golo do que Luis Suárez e menos dois do que Lionel Messi.