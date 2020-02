O plano para “indisciplinar” a escola através das artes já está no terreno

Anunciado em Junho passado, o Plano Nacional das Artes (PNA), uma iniciativa lançada em conjunto pelos ministérios da Cultura e da Educação, quer envolver escolas e autarquias, instituições culturais e artistas, universidades e empresas, num esforço articulado para reforçar e repensar a presença das artes e do património nas escolas. O comissário do PNA, Paulo Pires do Vale, apresentou o documento esta quarta-feira na Casa das Artes, no Porto, numa sessão que serviu também para partilhar as primeiras experiências concretas que já estão a ser desenvolvidas em escolas de diversas regiões do país.

