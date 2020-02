Morreu Andy Gill, fundador dos Gang of Four

Tensa, angular, dançante e esguia como o funk, bruta e insurrecta como o punk. A forma como tocava guitarra e a música que fez com os Gang of Four ajudou a mudar o rosto da música popular: morreu Andy Gill, membro fundador da banda, instituição da música pós-punk. Tinha 64 anos. A notícia foi confirmada pelos Gang of Four, em comunicado.

Segundo representantes do músico, citados pela publicação especializada Pitchfork, Andy Gill morreu este sábado devido a insuficiência respiratória.

“A digressão final do Andy, em Novembro, foi a única forma como ele se poderia despedir; com uma [guitarra] Stratocaster ao pescoço, a gritar feedback e a ensurdecer a primeira fila”, dizem John Sterry, Thomas McNeice e Tobias Humble, os outros membros do grupo.

Gill era o único membro da formação original do grupo, produzindo ou co-produzindo todos os discos da formação.

Os Gang of Four foram fundados por Andy Gill e Jon King no final dos anos 1970, depois da revolução do punk. Ambos estudavam artes na Universidade de Leeds, descrevendo-se como uma banda de “rivvum & blues rápido”. Havia ali pedaços de funk, de punk e da guitarra tratada como um serrote de Wilko Johnson (Dr Feelgood). O álbum de estreia do grupo, Entertainment!, lançado em 1979, é um dos registos mais importantes da história do rock.

“Fundindo James Brown e o hip-hop dos primeiros tempos com o minimalismo sucinto dos Ramones, os Gang of Four foram uma força revolucionária genuína na sua procura de justiça para a classe operária”, escreveu a Rolling Stone numa lista em que pôs Entertainment! como o quinto melhor álbum punk de sempre. Nele, havia também uma crítica marxista da sociedade e do quotidiano e uma homenagem prática ao lema da anarquista Emma Goldman: se não puder dançar, esta não é a minha revolução.

Músicos como os Flea, dos Red Hot Chili Peppers, e Kurt Cobain, dos Nirvana, disseram-se influenciados pelos Gang of Four. Nos anos 2000, os Gang of Four foram uma das bandas mais influentes para a vaga de revivalismo pós-punk, ouvindo-se os seus ecos em grupos como os Rapture, Liars, Franz Ferdinand e os portugueses X-Wife. Voltariam à vida em 2004, depois de uma década de inactividade. No ano passado lançaram Happy Now e passaram pelo festival de Vilar de Mouros.

“Um dos melhores a fazê-la, a sua influência na música de guitarras e no processo criativo foi inspiradora para nós”, dizem os membros dos Gang of Four, “tal como para todos que trabalharam com ele e ouviram a sua música. E os seus álbuns e trabalho de produção falam por si. Ouçam-nos em sua honra…”

“A sua visão artística sem concessões e o seu compromisso à causa significou que ele estava ainda a ouvir misturas do próximo disco, ao mesmo tempo que planeava a próxima digressão, na cama do hospital”, refere a nota da banda.

“Vamos sempre lembrá-lo pela sua bondade e generosidade, a sua inteligência destemida, as más piadas, as histórias loucas e chávenas infindáveis de chá Darjeeling. Acontece que ele um pouco génio também.”