Escritora norte-americana Mary Higgins Clark morre aos 92 anos

A escritora norte-americana Mary Higgins Clark, conhecida como a “rainha do suspense”, morreu aos 92 anos, em Naples, Flórida, anunciou esta sexta-feira a sua editora. “Foi com profunda tristeza que dissemos adeus à rainha do suspense Mary Higgins Clark. Faleceu em paz esta noite, 31 de Janeiro, com 92 anos, rodeada de familiares e amigos”, anunciou a sua editora Simon & Schuster, citada pela agência espanhola EFE.

Mary Higgins Clark nasceu em Nova Iorque em 1927 e a EFE recorda que, numa visita a Madrid para apresentar uma das suas obras, disse que “o interesse da literatura de suspense e mistério é universal”. Foi autora de mais de cinquenta romances e a Simon & Schuster assinala em comunicado que, a partir de Onde Estão as Crianças?, o seu primeiro sucesso, publicado em 1975, todos os livros que assinou se tornaram best-sellers. Ao longo da sua carreira, vendeu mais de 150 milhões de exemplares em todo o mundo.

Nascida no Bronx, em Nova Iorque, filha de um imigrante irlandês, Luke Higgins, que morreu precocemente, tinha ela 11 anos, cresceu com a mãe e os três irmãos (o mais velho teria também uma morte precoce, quando Mary Higgins Clark era ainda pré-adolescente), sendo obrigada a manter trabalhos fora do horário escolar para ajudar a compor o parco orçamento familiar. Num desses empregos, no Shelton Hotel em Manhattan, conviveu com Tennessee Williams que, recordava, estava instalado no quarto mais barato disponível. A sua escrita, porém, não seguiria o caminho da do autor de Gata em Telhado de Zinco Quente.

Apesar de enviar os seus contos a várias publicações desde os 16 anos, só aos 29, em 1956, viu a sua primeira história publicada — Stowaway, na revista Extension. O seu primeiro romance, publicado em 1969, não se inseria ainda no universo em que se viria especializar. Aspire to the Heavens tinha como protagonistas o primeiro Presidente dos Estados Unidos, George Washington, e a sua mulher, Martha, e revelou-se um fracasso — em 2002, foi reeditado, com grande sucesso, com o título Mount Vernon Love. O estilo que a viria a popularizar revelou-se ao grande público em 1975, quando chegou às livrarias o supracitado Onde Estão as Crianças?. Contava a história de uma jovem mulher que, acusada da morte dos dois filhos, que haviam desaparecido algum tempo antes, no dia do seu aniversário, decide mudar de identidade e refazer a sua vida, apenas para casar e voltar a ter dois filhos, que desaparecem igualmente no seu dia de anos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como assinala o obituário do New York Times, as suas personagens principais são quase sempre mulheres, os vilões invariavelmente homens. Mary Higgins Clark dizia escrever sobre “boas pessoas que vêem as suas vidas invadidas”. No contexto de uma entrevista de 1997 ao diário nova-iorquino, a crítica literária Marylin Stasio escreveu que “Mary Higgins Clark escreve seguindo uma fórmula simples que envolve colocar uma mulher em perigo e deixá-la encontrar uma saída" — sem nunca abrir espaço para sexualidade e profanidades, opção de sempre da autora. Stasio classificava o método como “repetitivo e previsível”, mas defendia que a escrita de Mary Higgins Clark era salva pelo facto de ser uma “contadora de histórias nata”.

Mary Higgins Clark, que tem vários livros publicados no mercado português (pertence actualmente ao catálogo da Bertrand), foi distinguida como Grand Master dos Edgar Awards 2000 pela Mystery Writers of America, que também lançou um prémio anual com o seu nome. Foi presidente da Mystery Writers of America, bem como do International Crime Congress.

Autora de romances como Uma Canção de Embalar, Lembra-te, Duas Meninas Vestidas de Azul ou A Morte usa uma Máscara de Beleza, Mary Higgins Clark continuava a publicar com regularidade. O seu romance mais recente, You Don't Own Me, novo título da série Under Suspicion que vinha desenvolvendo com a autora de policiais Alafair Burke, foi publicado em 2018. O título anterior da série, Até ao Último Suspiro, publicado nos Estados Unidos em 2017, chega este mês ao mercado português.