A Garota Não ao vivo no auditório do PÚBLICO

Nasceu em Setúbal, no dia 29 de Outubro de 1983, e nas suas deambulações musicais andou pelo jazz e pela música popular brasileira até se fixar num projecto próprio. Foi assim que Cátia Mazari Oliveira se transformou em A Garota Não e lançou em 2019 um disco, Rua das Marimbas n. 7, que primeiro foi difundido nas plataformas digitais e depois chegou às lojas em forma de CD. Um disco que já teve dois singles lançados (No dia do teu casamento e Adamastor) e onde, segundo ela, canta “o que dói, o que faz rir, o que os dias trazem quando neles se derrama a vida: na delicadeza, respeito, relações, sonhos e amor.”

Musicalmente, ali ecoa também algo do seu passado: “No meu bairro os vizinhos ouviam música alta, naquele volume que atravessava paredes, patamares, andares inteiros. Do rés-do-chão ao último andar. De Gipsy Kings a música electrónica, e pelo meio das escadas os ritmos endiabrados de quem matava as saudades de África. Um verdadeiro território intercultural.” No dia 6 de Fevereiro, às 21h, o disco vai ser apresentado ao vivo no CCB.