Fevereiro traz sol e uma subida da temperatura

A chuva vai dizer adeus durante uns dias e o início de Fevereiro vai trazer uma subida gradual da temperatura máxima em todo o território continental até terça-feira, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo, quando ainda é possível que se registem aguaceiros fracos no norte do país, o IPMA prevê máximas de 22 graus no Algarve, 20 no Porto e 18 em Lisboa.

Apesar da subida das máximas, a partir de domingo irá registar-se uma descida gradual do valor da temperatura mínima, até terça-feira, diz Madalena Rodrigues, meteorologista do IPMA.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A previsão do Instituto aponta para uma semana sem precipitação e tempo seco e para a descida gradual da temperatura, depois dos dias mais quentes do fim-de-semana.

As temperaturas mínimas mais baixas estão previstas para o final da semana, com 7 graus em Lisboa, 6 graus no Porto, 4 graus em Coimbra e 10 em Faro.

Texto editado por Patrícia Jesus