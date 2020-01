Britânicos em Portugal duplicaram em quatro anos. Não querem “perder o direito de circular no espaço europeu”.

A antecipação das consequências do “Brexit” não se limitou a acelerar o movimento de ida dos portugueses para o Reino Unido. Do lado de cá, também há mais britânicos a chegar e a candidatarem-se à nacionalidade portuguesa. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2019 fixaram-se em Portugal 8349 novos residentes britânicos. No ano anterior, tinham sido 5079. Em 2017, 3832. No ano que antecedeu o referendo, em 2015, os britânicos que escolheram viver em Portugal não chegavam a 1900. Dito de outro modo, e ainda de acordo com os números do SEF, a comunidade britânica em Portugal duplicou de tamanho, entre 2015 e 2019: eram 17.230 e, no final do ano passado, tinham chegado aos 34.340 residentes.

