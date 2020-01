Tenha calma e siga em frente

“Keep Calm and carry on.” Apesar do título este não é um editorial sobre o “Brexit”. A frase constava de um cartaz que foi produzido em 1939, pelo Governo do Reino Unido para ser usado somente se os alemães conseguissem invadir o país. Isso não aconteceu e o apelo à calma acabou por ter pouca distribuição, só vindo a ganhar fama após ser redescoberto já neste século. Hoje, apesar de a invasão já ter acontecido, temos boas razões para ter o aviso bem presente.

A invasão do momento é a do coronavírus, que a partir da China já se alastrou a 18 país e levou a Organização Mundial de Saúde a decretar o estado de emergência global de saúde pública. E, por contraditório que possa parecer, essa declaração é uma das razões para evitar o alarme, porque é a prova de que as autoridades estão atentas e a tomar as precauções devidas para conter a epidemia.

O gigantismo das medidas tomadas pelas autoridades chinesas, pondo em quarentena quase 60 milhões de pessoas, pode ter assustado muitos, mas são também elas a prova de que a ameaça foi levada muito sério. O que seria grave era que um regime autoritário como chinês, com os meios que o poder centralizado lhe proporciona, tivesse procurado esconder o problema, como muitas vezes regimes similares fizeram no passado perante outras catástrofes. Ao aplicar as capacidades do regime para conter a epidemia, ao disponibilizar para todo o mundo científico os dados clínicos que foram sendo recolhidos, a China mostrou que a história desta vez é diferente.

Os dados conhecidos até ao momento mostram também que a taxa de mortalidade deste novo vírus se situa abaixo dos 3%, razoavelmente menor do que a de outros coronavírus que causaram surtos recentes, como o SARS [em 2003] e o MERS [em 2012], com uma taxa de mortalidade bastante superior, na ordem dos 10% e 37%, respectivamente. A preocupação deve estar na maior facilidade com que se transmite entre humanos em comparação com os anteriores vírus.

Mas, do outro lado do mundo, em Portugal, onde a pneumonia comum mata cerca de 14 pessoas por dia, a possibilidade de o coronavírus vir a ter impacto é remota. Mantenham-se as autoridades atentas e em estado de alerta, sejam responsáveis os cidadãos, seguindo o exemplo de pessoas como Luís Estalisnau, que no caso de vir a ser repatriado de Wuhan está disponível para ficar de quarentena mesmo quando a lei não o obriga e não há razão para não seguir os conselhos do famoso cartaz britânico: ter calma e prosseguir a nossa vida normalmente.