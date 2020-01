Livre aprova retirada de confiança política a Joacine por maioria

Não há volta a dar: o Livre aprovou a retirada de confiança política a Joacine Katar Moreira. A decisão sobre a deputada única eleita pelo partido para o Parlamento foi tomada “por maioria” durante a madrugada desta sexta-feira, depois de a reunião da assembleia do Livre se ter prolongado durante várias horas. Apesar dos esforços que as duas partes dizem ter feito, o divórcio foi mesmo inevitável e o Livre opta assim por abdicar da sua representação parlamentar, cessando a sua relação com a deputada eleita por Lisboa.

