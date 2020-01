Dirigente do CDS pede desculpa à comunidade israelita: “Tenho o maior respeito e admiração pelo povo judeu”

Depois de a Comunidade Israelita de Lisboa (CIL) ter condenado as declarações de Abel Matos Santos, que chamou “agiota de judeus” a Aristides de Sousa Mendes numa publicação no Facebook em 2012, o dirigente nacional do CDS apresentou “formalmente” um pedido de desculpa, salientando ter “o maior respeito e admiração pelo povo judeu”.

“Conheço o sofrimento que milhões de judeus sofreram ao longo da História, partilho genuínos sentimentos de solidariedade e honro a memória dolorosa do Holocausto, ainda recentemente celebrada no 75.º aniversário da libertação de Auschwitz”, acrescenta.

Na quinta-feira, a CIL qualificou as afirmações de Abel Matos Santos sobre o diplomata português que contrariou as ordens do Estado Novo e facilitou a fuga de milhares de refugiados judeus ao avanço das forças nazis durante a II Guerra Mundial como uma “ofensa a todos os judeus”.

A comunidade judaica lisboeta expressou ainda “estupefacção e surpresa” perante as publicações de Facebook do agora dirigente centrista reveladas pelo Expresso e considerou que o CDS, “um partido que pretende ser um pilar da democracia portuguesa, não pode estar conivente com declarações similares proferidas por um dos seus líderes”.

Perante a reacção da CIL, Abel Matos Santos expressa mágoa e afirma ter “o maior respeito e admiração pelo povo judeu em geral e, em especial, pelas comunidades judaicas em Portugal”. O centrista sublinha ser “convictamente, por formação humana, um adversário político do anti-semitismo e do negacionismo”.

“Abomino qualquer sombra que possa ameaçar o continente europeu de o fazer voltar ao horror e à tragédia de 1939/45”, garante, expressando “orgulho na matriz judaico-cristã” de Portugal e “no acolhimento e no trânsito amigo que muitos judeus encontraram” no país “aquando da fuga aos horrores do Holocausto”.

Abel Matos Santos afirma compreender a “sensibilidade” da comunidade judaica lisboeta perante o tema, “dada a memória viva e dolorosa do muito que sofreram, desde contemporâneos até aos seus avós”, mas garante não quis “ofender ninguém”, apresentando um pedido formal de desculpa.

Dirigente diz-se alvo de ataques pessoais e políticos

Numa resposta enviada ao PÚBLICO, o dirigente reafirma que as frases e expressões utilizadas no Facebook que foram reveladas na quarta-feira pelo Expresso foram divulgadas “fora do seu tempo, retiradas do seu contexto e distorcidas no seu significado” com o objectivo de difamar o membro da direcção do CDS eleito no congresso do último fim-de-semana. Abel Matos Santos diz-se “objecto de ataques pessoais e políticos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O dirigente centrista justifica que os comentários em causa tinham sido feitos em 2012 “a propósito de uma controvérsia surgida numa notícia dessa manhã”, e argumenta que, mesmo na “expressão descontextualizada que é citada para servir o propósito dos ataques” de que diz ser alvo, não é “possível encontrar um qualquer laivo, directo ou indirecto, de anti-semitismo”.

“Não é possível porque o não sou, nem fui. Não é possível acusarem-me de anti-semita”, frisa.

“Conheço bem que a maioria do meu partido, o CDS-PP, sempre teve, desde a sua fundação em 1974, uma posição política favorável aos direitos do povo e do Estado de Israel, assim como à paz justa no Médio Oriente, e quer eu pessoalmente, quer a Tendência Esperança em Movimento, nos inscrevemos sempre nessa mesma linha de orientação”, conclui.